Galenica Aktie News: Galenica verliert am Mittag

Der Galenica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 89,85 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'103 Punkten notiert. Die Galenica-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 89,30 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,70 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 8'693 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 14,64 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 11,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,55 CHF aus.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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