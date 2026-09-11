Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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11.09.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica macht am Freitagvormittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 83,80 CHF.
Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 83,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. In der Spitze legte die Galenica-Aktie bis auf 83,80 CHF zu. Bei 83,45 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'156 Galenica-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 18,64 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,18 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.
Galenica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,75 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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