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Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466

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11.09.2026 16:29:00

Galenica Aktie News: Galenica präsentiert sich am Nachmittag stärker

Galenica Aktie News: Galenica präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Galenica. Das Papier von Galenica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 83,40 CHF.

Galenica
83.68 CHF 1.61%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 83,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'483 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galenica-Aktie bei 84,05 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 83,45 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 44'622 Galenica-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 19,03 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 3,72 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Galenica wird am 09.03.2027 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

In der Galenica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,75 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’372.63 8.84 S7SB9U
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