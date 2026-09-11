Galenica Aktie News: Galenica am Mittag gefragt

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Galenica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,5 Prozent auf 83,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'519 Punkten steht. In der Spitze gewann die Galenica-Aktie bis auf 83,90 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 83,45 CHF. Bisher wurden via SIX SX 27'717 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 4,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF je Aktie ausschütten.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galenica-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,75 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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