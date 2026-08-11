Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica macht am Dienstagvormittag Boden gut
Die Aktie von Galenica gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 82,45 CHF.
Um 09:28 Uhr wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 82,45 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'610 Punkten notiert. Die Galenica-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,75 CHF an. Mit einem Wert von 82,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'481 Stück gehandelt.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 12.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 1,64 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,57 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,85 CHF je Galenica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung
Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
12:29
|Galenica Aktie News: Galenica gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
09:29
|Galenica Aktie News: Galenica macht am Dienstagvormittag Boden gut (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt (AWP)
|
06.08.26
|Galenica wächst mit hoher Kontinuität weiter (EQS Group)
|
06.08.26
|Galenica maintains its track record of consistent growth (EQS Group)
|
05.08.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
Analysen zu Galenica AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Verschiedene Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich uneins. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.