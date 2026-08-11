Galenica Aktie News: Galenica macht am Dienstagvormittag Boden gut

Um 09:28 Uhr wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 82,45 CHF nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'610 Punkten notiert. Die Galenica-Aktie zog in der Spitze bis auf 82,75 CHF an. Mit einem Wert von 82,50 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'481 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,92 Prozent hinzugewinnen. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 12.05.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 1,64 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,57 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,85 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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