Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Galenica-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 82,05 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'571 Punkten realisiert. Die Galenica-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,05 CHF nach. Bei 82,50 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wurden via SIX SX 26'550 Galenica-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.05.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,16 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,57 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.

Experten taxieren den Galenica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,85 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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