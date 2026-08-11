Galenica Aktie News: Galenica gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 83,00 CHF nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'535 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Galenica-Aktie sogar auf 83,20 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,50 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 9'558 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 12.05.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 2,29 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,57 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Galenica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,85 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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