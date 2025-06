Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochmittag nahezu unverändert

Die Galenica-Aktie wies um 12:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 85,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 17'068 Punkten notiert. Die Galenica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 86,05 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Galenica-Aktie bei 85,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 85,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 7'064 Galenica-Aktien den Besitzer.

Bei 89,35 CHF markierte der Titel am 27.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,38 Prozent. Bei 70,30 CHF fiel das Papier am 07.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,37 CHF. Im Vorjahr hatte Galenica 2,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 11.08.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,67 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie dennoch in Rot: Wachstum in den ersten vier Monaten stärker als der Markt

SPI-Papier Galenica-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Galenica Aktionären eine Freude

Börse Zürich: SPI beendet die Freitagssitzung mit klaren Verlusten