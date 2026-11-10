Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit Kurseinbussen

Die Galenica-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 89,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'158 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 89,85 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,05 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 975 Galenica-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 10,68 Prozent sinken.

Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,55 CHF ausgeschüttet werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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