|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.11.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 89,90 CHF abwärts.
Die Galenica-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 89,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'158 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 89,85 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 90,05 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 975 Galenica-Aktien.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 10,68 Prozent sinken.
Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,55 CHF ausgeschüttet werden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 CHF je Galenica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie trotzdem im Minus: Höhere Erlöse nach den ersten drei Quartalen
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
09:29
|Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Nachmittag nordwärts (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Galenica Aktie News: Galenica gewinnt am Montagmittag an Boden (finanzen.ch)
|
04.11.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Anleihe: Galenica nimmt 200 Mio Fr. für 4 Jahre auf (AWP)
|
26.10.26
|Galenica successfully places a bond of over CHF 200 million (EQS Group)
|
26.10.26
|Galenica platziert erfolgreich Anleihe über CHF 200 Mio. (EQS Group)
Analysen zu Galenica AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX deutlich im Plus -- Erholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.