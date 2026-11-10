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10.11.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 89,75 CHF ab.
Um 16:28 Uhr rutschte die Galenica-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 89,75 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'142 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Galenica-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,60 CHF aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 90,05 CHF. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 8'771 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,76 Prozent hinzugewinnen. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,55 CHF aus.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,83 CHF je Galenica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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