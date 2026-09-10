Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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10.09.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Galenica. Zuletzt sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 83,60 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'553 Punkten liegt. Die Galenica-Aktie legte bis auf 83,75 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 83,65 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 1'860 Galenica-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 18,83 Prozent niedriger. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 3,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF aus.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,75 CHF je Galenica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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