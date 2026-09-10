Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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10.09.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag billiger
Die Aktie von Galenica gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 82,75 CHF.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 82,75 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'435 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 82,70 CHF. Bei 83,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 12'492 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,47 Prozent. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,96 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass Galenica im Jahr 2026 3,75 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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