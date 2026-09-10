Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.09.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Donnerstagmittag südwärts
Die Aktie von Galenica gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Galenica-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 82,95 CHF abwärts.
Die Galenica-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 82,95 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'506 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Galenica-Aktie ging bis auf 82,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,65 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 7'234 Galenica-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 24,17 Prozent wieder erreichen. Bei 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 3,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,56 CHF je Galenica-Aktie.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
In der Galenica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,75 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung
Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
16:29
|Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag billiger (finanzen.ch)
|
12:29
|Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Donnerstagmittag südwärts (finanzen.ch)
|
09:29
|Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Vormittag nordwärts (finanzen.ch)
|
09.09.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
02.09.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
26.08.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Galenica von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Galenica AG
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Entscheid: SMI und DAX beenden Handel tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex bewegte sich ebenso unterhalb der Nulllinie. Die US-Börsen notieren in Rot. Die Börsen in Asien gaben am Donnerstag nach.