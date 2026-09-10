Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die Galenica-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 82,95 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'506 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Galenica-Aktie ging bis auf 82,70 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 83,65 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 7'234 Galenica-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 24,17 Prozent wieder erreichen. Bei 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 3,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,56 CHF je Galenica-Aktie.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

In der Galenica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,75 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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