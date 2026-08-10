Galenica Aktie News: Galenica verbilligt sich am Montagvormittag

Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 81,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'537 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Galenica-Aktie bis auf 81,50 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'072 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 20,78 Prozent niedriger. Am 12.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 81,10 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 0,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Galenica-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,57 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 14.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,94 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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