Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Nachmittag tiefer

Die Galenica-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 81,70 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'505 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Galenica-Aktie bis auf 81,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 82,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 51'812 Galenica-Aktien den Besitzer.

Bei 103,00 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,07 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 12.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,57 CHF belaufen.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Galenica dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 14.03.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,94 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt

Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung

Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026