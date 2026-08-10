Galenica Aktie News: Galenica am Mittag mit Verlusten

Die Galenica-Aktie musste um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 81,50 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'540 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Galenica-Aktie ging bis auf 81,20 CHF. Bei 82,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 29'832 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,38 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2026 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 0,49 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,57 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Galenica wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Galenica-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,94 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie

Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt

Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung

Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026