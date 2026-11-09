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09.11.2026 09:29:00

Galenica Aktie News: Galenica legt am Montagvormittag zu

Galenica Aktie News: Galenica legt am Montagvormittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Galenica. Das Papier von Galenica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,3 Prozent auf 89,75 CHF.

Galenica
89.83 CHF 0.53%
Kaufen Verkaufen

Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere um 09:28 Uhr 0,3 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'813 Punkten notiert. Der Kurs der Galenica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 90,05 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 90,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'860 Galenica-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. 14,76 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,55 CHF je Aktie ausschütten.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,83 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 14’111.40 19.96 SPBTLU
Long 13’768.57 13.67 S0S2BU
Long 13’158.71 8.86 SJBCVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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