Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 90,00 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'992 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 90,35 CHF erreichte die Galenica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 90,00 CHF. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11'611 Stück gehandelt.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Galenica-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 80,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,78 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,55 CHF aus.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,83 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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