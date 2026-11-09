Galenica Aktie News: Galenica gewinnt am Montagmittag an Boden

Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 90,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'933 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze legte die Galenica-Aktie bis auf 90,35 CHF zu. Den Handelstag beging das Papier bei 90,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 8'417 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 14,06 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,30 CHF. Dieser Wert wurde am 17.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 11,07 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,55 CHF. Im Vorjahr hatte Galenica 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,83 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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