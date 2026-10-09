Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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09.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Galenica. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 84,50 CHF zu.
Um 09:28 Uhr wies die Galenica-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 84,50 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'526 Punkten liegt. Die Galenica-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 84,65 CHF aus. Bei 84,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 787 Galenica-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 21,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 80,30 CHF fiel das Papier am 17.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 5,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,56 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 14.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,77 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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