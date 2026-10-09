Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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09.10.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 85,10 CHF.
Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 85,10 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'557 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Galenica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 85,25 CHF. Bei 84,65 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'922 Stück gehandelt.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (80,30 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 5,64 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF. Im Vorjahr hatte Galenica 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
In der Galenica-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,77 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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Galenica am 09.10.2026
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