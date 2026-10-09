Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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09.10.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica gewinnt am Freitagmittag
Die Aktie von Galenica gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Galenica nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 84,65 CHF.
Um 12:28 Uhr stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 84,65 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Galenica-Aktie bis auf 85,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 84,65 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 7'099 Stück.
Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 21,68 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 5,14 Prozent sinken.
Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,56 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,77 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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