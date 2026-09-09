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09.09.2026 09:29:00

Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochvormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Galenica zeigt sich am Mittwochvormittag ohne grosse Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Galenica-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 83,30 CHF.

Galenica
83.62 CHF 0.86%
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Kaum Ausschläge verzeichnete die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 09:28 Uhr bei 83,30 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'735 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Galenica-Aktie bei 83,35 CHF. Im Tief verlor die Galenica-Aktie bis auf 82,80 CHF. Bei 82,80 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 611 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 3,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,56 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Galenica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,75 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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