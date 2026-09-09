Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag stärker

Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 83,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'585 Punkten steht. Bei 84,05 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 10'744 Galenica-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 23,06 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Mit Abgaben von 4,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,75 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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