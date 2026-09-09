Galenica Aktie News: Galenica am Mittag mit Kursplus

Um 12:28 Uhr ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 83,95 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'674 Punkten notiert. Bei 84,05 CHF erreichte die Galenica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 82,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 5'530 Stück.

Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 18,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.08.2026 (80,30 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,56 CHF je Galenica-Aktie.

Am 09.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,75 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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