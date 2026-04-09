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Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466

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09.04.2026 16:29:00

Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag tiefer

Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Galenica gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Galenica-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 90,80 CHF abwärts.

Galenica
90.64 CHF -1.48%
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Der Galenica-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 90,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'283 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Galenica-Aktie bis auf 90,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 16'957 Galenica-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,44 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 78,75 CHF. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.

Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,52 CHF aus.

Voraussichtlich am 06.08.2026 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 10.08.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,89 CHF je Galenica-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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