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08.10.2026 16:29:00

Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Galenica Aktie News: Galenica am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Galenica gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 84,60 CHF zu.

Galenica
84.79 CHF 0.25%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 84,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'436 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galenica-Aktie bei 84,75 CHF. Bei 83,75 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 19'788 Galenica-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 17,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Galenica-Aktie 5,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Galenica-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 14.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Galenica.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,77 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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