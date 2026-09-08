Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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08.09.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Dienstagvormittag ohne grosse Veränderung
Die Aktie von Galenica hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Galenica-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 82,70 CHF.
Die Galenica-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 82,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'911 Punkten tendiert. Bei 82,75 CHF erreichte die Galenica-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Galenica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,50 CHF nach. Bei 82,50 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 547 Galenica-Aktien.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 103,00 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 19,71 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 17.08.2026 auf bis zu 80,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,56 CHF aus.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Den erwarteten Gewinn je Galenica-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,75 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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