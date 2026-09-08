Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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08.09.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica verteuert sich am Dienstagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Galenica. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 83,00 CHF zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 83,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'839 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Galenica-Aktie bis auf 83,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'747 Galenica-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 erreichte der Anteilsschein mit 103,00 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,10 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 17.08.2026 Kursverluste bis auf 80,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 3,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,75 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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