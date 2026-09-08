Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 83,25 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'885 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Galenica-Aktie legte bis auf 83,25 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,50 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 3'258 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 19,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 3,54 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.

Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte Galenica Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Galenica-Anleger Experten zufolge am 14.03.2028 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,75 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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