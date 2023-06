Galenica Aktie News: Galenica verliert am Nachmittag

Die Galenica-Aktie gab im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 71,45 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 14'873 Punkten notiert. Die Galenica-Aktie gab in der Spitze bis auf 70,65 CHF nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 24'443 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 24.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 82,20 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 15,05 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.06.2022 (64,50 CHF). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 9,73 Prozent sinken.

Die Galenica-Bilanz für Q2 2023 wird am 08.08.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 06.08.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,39 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.

Redaktion finanzen.ch