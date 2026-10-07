Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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07.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica reagiert am Mittwochvormittag positiv
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Galenica. Das Papier von Galenica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,1 Prozent auf 83,10 CHF.
Um 09:28 Uhr ging es für das Galenica-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 83,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'529 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Galenica-Aktie bei 83,10 CHF. Bei 83,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'383 Galenica-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 103,00 CHF. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 3,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF. Im Vorjahr hatte Galenica 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Galenica wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Experten taxieren den Galenica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,77 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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