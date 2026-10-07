Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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07.10.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Galenica gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Galenica-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 82,90 CHF abwärts.
Um 16:28 Uhr ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 82,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'504 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Galenica-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,65 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 83,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 12'300 Galenica-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Gewinne von 24,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 17.08.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 80,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Galenica-Aktie damit 3,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,77 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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Galenica am 07.10.2026
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