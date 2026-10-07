Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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07.10.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Galenica hat am Mittwochmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 83,05 CHF zeigte sich die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel zuletzt kaum verändert.
Die Galenica-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 83,05 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'517 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Galenica-Aktie bis auf 83,30 CHF. Die Abwärtsbewegung der Galenica-Aktie ging bis auf 82,75 CHF. Mit einem Wert von 83,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 4'682 Galenica-Aktien.
Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,02 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.
Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,56 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. Am 14.03.2028 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,77 CHF je Galenica-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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