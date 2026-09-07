Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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07.09.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 82,95 CHF.
Mit einem Wert von 82,95 CHF bewegte sich die Galenica-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 20'006 Punkten tendiert. Die Galenica-Aktie legte bis auf 82,95 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Galenica-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 82,80 CHF aus. Bei 82,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'733 Stück gehandelt.
Bei einem Wert von 103,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 24,17 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Galenica-Aktie 3,19 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Galenica-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF aus.
Galenica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,75 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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