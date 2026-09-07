Galenica Aktie News: Galenica verteuert sich am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Galenica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 83,10 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'098 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Galenica-Aktie sogar auf 83,45 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,90 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 9'735 Stück.

Bei 103,00 CHF markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Galenica-Aktie somit 19,32 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.08.2026 bei 80,30 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,37 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 CHF belaufen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 09.03.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 14.03.2028 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,75 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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