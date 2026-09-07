Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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07.09.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Mittag mit positiven Vorzeichen
Die Aktie von Galenica gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Galenica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 83,45 CHF.
Das Papier von Galenica konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 83,45 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'063 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die Galenica-Aktie sogar auf 83,45 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,90 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5'094 Galenica-Aktien.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 23,43 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Mit Abgaben von 3,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.03.2027 terminiert. Schätzungsweise am 14.03.2028 dürfte Galenica die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,75 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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