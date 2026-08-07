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07.08.2026 09:29:00

Galenica Aktie News: Galenica am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Galenica Aktie News: Galenica am Freitagvormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Galenica gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 83,15 CHF ab.

Galenica
82.85 CHF -3.40%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 83,15 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'502 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Galenica-Aktie bis auf 82,50 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 11'386 Galenica-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Mit einem Kursverlust von 2,47 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,57 CHF aus.

Galenica dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 10.08.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,96 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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