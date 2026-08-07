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07.08.2026 16:29:00

Galenica Aktie News: Galenica am Freitagnachmittag in Rot

Galenica Aktie News: Galenica am Freitagnachmittag in Rot

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 83,15 CHF.

Galenica
82.85 CHF -3.40%
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Die Galenica-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 83,15 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'560 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Galenica-Aktie bisher bei 82,35 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,00 CHF. Zuletzt wechselten 46'695 Galenica-Aktien den Besitzer.

Bei 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,87 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2026 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Galenica-Aktie mit einem Verlust von 2,47 Prozent wieder erreichen.

Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,57 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Galenica wird am 09.03.2027 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 10.08.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,96 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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