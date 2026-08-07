Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.08.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 82,70 CHF ab.
Um 12:28 Uhr ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 82,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'569 Punkten realisiert. Der Kurs der Galenica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 84,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 31'287 Galenica-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 24,55 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 1,93 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,57 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Am 10.08.2027 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,96 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung
Galenica-Aktie kaum verändert: Labor-Team-Chef Alain M. Cahen geht per Ende Juni 2026
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
07.08.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Freitagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Freitagvormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Galenica maintains its track record of consistent growth (EQS Group)
|
06.08.26
|Galenica wächst mit hoher Kontinuität weiter (EQS Group)
|
05.08.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
29.07.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel wäre eine Kapitalanlage in Galenica von vor einem Jahr heute wert (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung (AWP)