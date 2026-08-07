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07.08.2026 12:29:00

Galenica Aktie News: Galenica am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Galenica Aktie News: Galenica am Freitagmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,3 Prozent auf 82,70 CHF ab.

Galenica
82.85 CHF -3.40%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Galenica-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 82,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'569 Punkten realisiert. Der Kurs der Galenica-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,40 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 84,00 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 31'287 Galenica-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 103,00 CHF erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Galenica-Aktie derzeit noch 24,55 Prozent Luft nach oben. Am 12.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 1,93 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,57 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.03.2027 erfolgen. Am 10.08.2027 wird Galenica schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Galenica-Aktie in Höhe von 3,96 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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