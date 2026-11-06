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06.11.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Galenica. Das Papier von Galenica gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 89,55 CHF abwärts.
Das Papier von Galenica gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,2 Prozent auf 89,55 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'757 Punkten notiert. Bei 89,35 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,35 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 6'009 Galenica-Aktien.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,02 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 10,33 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Galenica-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,55 CHF belaufen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,83 CHF je Aktie in den Galenica-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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