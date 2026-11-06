Galenica Aktie News: Galenica am Freitagnachmittag schwächer

Die Galenica-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 89,50 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'742 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Galenica-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 89,05 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 89,35 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 17'151 Galenica-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 15,08 Prozent wieder erreichen. Bei 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,28 Prozent könnte die Galenica-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,55 CHF. Im Vorjahr erhielten Galenica-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,83 CHF je Galenica-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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