Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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06.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica am Dienstagvormittag höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 83,35 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere um 09:28 Uhr 1,3 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'617 Punkten tendiert. Die Galenica-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,35 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Galenica-Aktien beläuft sich auf 4'815 Stück.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 103,00 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 23,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 17.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an Galenica-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 CHF.
Am 09.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Galenica veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 14.03.2028.
Experten taxieren den Galenica-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,77 CHF je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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