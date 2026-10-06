Galenica Aktie News: Anleger greifen bei Galenica am Dienstagnachmittag zu

Die Galenica-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 83,05 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'549 Punkten tendiert. Der Kurs der Galenica-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 83,80 CHF zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 83,00 CHF. Zuletzt wechselten 17'330 Galenica-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Der derzeitige Kurs der Galenica-Aktie liegt somit 19,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,30 CHF am 17.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 CHF belaufen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,77 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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