Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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06.10.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Dienstagmittag fester
Die Aktie von Galenica gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 83,70 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Galenica zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,7 Prozent auf 83,70 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'669 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Galenica-Aktie bis auf 83,80 CHF. Bei 83,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Bisher wurden heute 12'352 Galenica-Aktien gehandelt.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,00 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 23,06 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 4,06 Prozent Luft nach unten.
Nachdem Galenica seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 CHF je Aktie ausschütten.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galenica möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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