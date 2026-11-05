|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.11.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica legt am Donnerstagmittag zu
Die Aktie von Galenica gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 90,30 CHF.
Die Galenica-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 90,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'205 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galenica-Aktie bisher bei 90,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 90,20 CHF. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'621 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. 14,06 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,55 CHF belaufen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Galenica-Aktie
Galenica-Aktie trotzdem im Minus: Höhere Erlöse nach den ersten drei Quartalen
Galenica-Aktie fester: Eigene Wachstumsziele im ersten Semester erfüllt
Galenica-Aktie tiefer: Unternehmens-Chef kritisiert Gesundheitspolitik, fordert schnellere Digitalisierung
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Galenica AG
|
06.11.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Galenica Aktie News: Galenica am Vormittag in Rot (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Galenica Aktie News: Galenica legt am Donnerstagmittag zu (finanzen.ch)
|
04.11.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Anleihe: Galenica nimmt 200 Mio Fr. für 4 Jahre auf (AWP)
|
26.10.26
|Galenica platziert erfolgreich Anleihe über CHF 200 Mio. (EQS Group)
|
26.10.26
|Galenica successfully places a bond of over CHF 200 million (EQS Group)
Analysen zu Galenica AG
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Galenica am 05.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.