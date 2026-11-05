Galenica Aktie News: Galenica legt am Donnerstagmittag zu

Die Galenica-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 90,30 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'205 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Galenica-Aktie bisher bei 90,50 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 90,20 CHF. Von der Galenica-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8'621 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (103,00 CHF) erklomm das Papier am 19.02.2026. 14,06 Prozent Plus fehlen der Galenica-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.08.2026 gab der Anteilsschein bis auf 80,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Galenica-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,55 CHF belaufen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Galenica ein EPS in Höhe von 3,83 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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