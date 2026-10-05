Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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05.10.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica zeigt sich am Montagvormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 82,15 CHF.
Im SIX SX-Handel gewannen die Galenica-Papiere um 09:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'452 Punkten steht. Bei 82,15 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,65 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'537 Galenica-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Gewinne von 25,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 80,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Galenica-Aktie.
Für Galenica-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,56 CHF ausgeschüttet werden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Galenica wird am 09.03.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Galenica rechnen Experten am 14.03.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,77 CHF je Galenica-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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