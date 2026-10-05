Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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05.10.2026 16:29:00
Galenica Aktie News: Galenica legt am Nachmittag zu
Die Aktie von Galenica gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Galenica-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 82,55 CHF.
Das Papier von Galenica legte um 16:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,3 Prozent auf 82,55 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'466 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Galenica-Aktie bei 82,75 CHF. Bei 81,65 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Der Tagesumsatz der Galenica-Aktie belief sich zuletzt auf 12'658 Aktien.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 103,00 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Galenica-Aktie mit einem Kursplus von 24,77 Prozent wieder erreichen. Am 17.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,30 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 2,73 Prozent würde die Galenica-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.
Galenica wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 09.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galenica möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Galenica einen Gewinn von 3,77 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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