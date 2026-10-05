Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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05.10.2026 12:29:00
Galenica Aktie News: Galenica präsentiert sich am Montagmittag stärker
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Galenica. Das Papier von Galenica konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,9 Prozent auf 82,25 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die Galenica-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 82,25 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'483 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Galenica-Aktie bis auf 82,70 CHF. Bei 81,65 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 7'201 Galenica-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 103,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 25,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 80,30 CHF ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Galenica-Aktie derzeit noch 2,37 Prozent Luft nach unten.
Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Galenica am 09.03.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 14.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,77 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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