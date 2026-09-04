Galenica Aktie 36067446 / CH0360674466
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04.09.2026 09:29:00
Galenica Aktie News: Galenica tendiert am Vormittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Galenica. Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 83,35 CHF.
Die Galenica-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 83,35 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'231 Punkten steht. Bei 83,35 CHF markierte die Galenica-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 83,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 8'118 Galenica-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 103,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 23,58 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 17.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 80,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie ist somit 3,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Galenica-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,56 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Galenica 2,50 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 09.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Galenica möglicherweise am 14.03.2028 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Galenica-Gewinn in Höhe von 3,79 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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